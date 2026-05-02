香取慎吾がMCを務めるレギュラー番組『しんごの🌱』（しんごの芽／読売テレビ）の、5月のマンスリーMCにやす子が決定した。

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やす子は、これまでのマンスリーMCの中でも最年少で、香取との芸歴差も30年以上の“新世代”。香取とタッグを組みMCを務めるのは初となる。

また、5月の収録は都内の中高一貫校の体育館で行われ、一部の回にはその学校の生徒が進行として参加するという新たな取り組みも行われる。

5月の企画のタネとして、中学生たちとともにすでに成立している遊びに“たった1つ”要素を加えてその結果を検証する『足してみる』、人気店のシェフが鉄鍋を育てる様子に密着する『育てる』、映画館や食事会など、自分だったらどの席に座るかについてを徹底議論する『座りたい席』、エレベーターの押されすぎてこすれたボタンの先には名店があるのかどうかを検証する『こすれたボタン』の合計4本がオンエアされる。

・『しんごの🌱』収録後コメント

やす子：MCの負担を香取さん一人に背負わせてしまって香取さんは物凄く大変だったのではないかと思います・・・香取さんの懐の深さに助けられました！さすが百戦錬磨です。

香取慎吾：やす子ちゃんは全く大変じゃないのに、大変なんじゃないかってずっと気を使ってくださったり、まだ全部終わってないうちから反省ばかりしてる。それが面白かったです（笑）

やす子：でも、いつもはディレクターさんとかが指示してくれるんですけど、そういうのが全くなかったので新鮮で楽しかったですね。

香取：新鮮で言うと、急に一般の中学生とかが番組を進行するってなかなかないですよね（笑）

やす子：新鮮だし、上手だし、子どもたちの明るいピュアな笑顔で元気もらえました。

香取：『座りたい席』の回は本当に楽しかった。撮影ってこと忘れて、普通に雑談してるみたいな。でも人生で座るって選択って本当に数えきれないくらいありますもんね。

やす子：私は『こすれたボタン』が印象に残りました。“こすれ度”でランキングが作られてるんですけど、それの納得のいかない感じ含めて楽しんでもらいたいです（笑）

（文＝リアルサウンド編集部）