◇世界スーパーバンタム級4団体タイトルマッチ 統一王者・井上尚弥（大橋）＜12回戦＞WBA、WBC、WBO1位、IBF3位・中谷潤人（M.T）（2026年5月2日 東京ドーム）

世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（33＝大橋）が前WBC＆IBF統一世界バンタム級王者・中谷潤人（28＝M.T）を3―0の判定で破り、自身の持つ男子史上最多記録を更新する7度目の4団体王座同時防衛に成功した。32戦全勝同士の“世紀の一戦”に勝ち、歴代2位タイとなる世界戦通算28勝目を挙げた。採点は116−112、115―113、116―112だった。

2年ぶりの東京ドームで、史上初の日本人同士の4団体統一戦。日本ボクシング史上最多5万5000人のファンの前で勝者となったのは、やはり井上尚だった。

初回はお互いフェイントの掛け合い。尚弥は左ジャブ、右ボディーストレートなどで時折り中に入ろうとするが、中谷は左のカウンターで中に入らせない。重苦しい立ち上がりとなったが、ジャブを当てた尚弥有利に試合は進んだ。

8回に入って前への圧力をかけてきた中谷のパンチをかわし、左ジャブから右を繰り出すが、互いにクリーンヒットはない。10回に左目上の眉間の当たりを偶然のバッティングで中谷が流血。11回は尚弥が左右のアッパーで中谷にパンチを当てる場面もあったが、中谷の前に出る気迫に押される場面もあった。

試合後の会見で尚弥は「ホッとしています。そうですね、歳も33になって、日本人のパウンドフォー・パウンドでランキングしている、下から上がってきた選手と戦うというのはやっぱり、負けられない気持ちというのが、今までの試合と全く違う、やっぱり重圧だったり、そういう雰囲気もあったので、すごく自分の中で張り詰めた5月2日までだったので、ひとまず今日は勝ててホッとしてます」と偽らざる思いを語った。中谷については「気持ちも強い選手でしたし、その中で高度な技術というものも備えていたので、必ずまたスーパーバンタムで、チャンピオンになる選手だなと今日戦って感じました」と称えた。