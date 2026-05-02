◇世界スーパーバンタム級4団体タイトルマッチ 統一王者・井上尚弥（大橋）＜12回戦＞WBA、WBC、WBO1位、IBF3位・中谷潤人（M.T）（2026年5月2日 東京ドーム）

世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（33＝大橋）が前WBC＆IBF統一世界バンタム級王者・中谷潤人（28＝M.T）を破り、自身の持つ男子史上最多記録を更新する7度目の4団体王座同時防衛に成功した。32戦全勝同士の“世紀の一戦”に勝ち、歴代2位タイとなる世界戦通算28勝目をマーク。試合後会見で次戦について言及した。

「今後については今は僕の中では白紙です」

2年ぶりの東京ドームで、史上初の日本人同士の4団体統一戦。日本ボクシング史上最多5万5000人のファンの前で勝者となったのは尚弥だった。

初回はお互いフェイントの掛け合い。尚弥は左ジャブ、右ボディーストレートなどで時折り中に入ろうとするが、中谷は左のカウンターで中に入らせない。重苦しい立ち上がりとなった。ジャブを上下に散らして右を出すが、なかなかクリーンヒットが両者ともできない展開が続いた。

8回に入って前への圧力をかけてきた中谷のパンチをかわし、左ジャブから右を繰り出すが、互いにクリーンヒットはない。10回に左目上の眉間の当たりを偶然のバッティングで中谷が流血。11回は尚弥が左右のアッパーで中谷にパンチを当てた。採点は116−112、115―113、116―112の判定3ー0で防衛に成功した。

試合後会見では「自分の口から言えることはないと思う。大橋会長含め今後のプランがあると思う。そこからはじめていきたい。今は僕の中では白紙です」と今後について言及した。

尚弥は従来、中谷戦をスーパーバンタム級での集大成と位置付けていたが、4月6日のTikTok生配信で「もう一つやりたいと思っている試合がある。それが終わればラスト挑戦でフェザー級（に上げる）」と明かした。同20日の公開練習では次戦に関する質問も出たが、答えていなかった。

対戦相手として有力なのはWBA・WBC・WBO統一世界スーパーフライ級王者ジェシー・“バム”・ロドリゲス（26＝米国、帝拳、23勝16KO）だ。井上尚が2位にランクしている米リング誌選定「パウンド・フォー・パウンド（PFP、全階級を通じての最強ランキング）」で4位につけており、かねて井上尚戦を熱望。6月13日に3階級制覇を目指してWBA世界バンタム級王座挑戦が決まっており、その後はスーパーフライ級に戻って4団体王座統一を目指すか、それともスーパーバンタム級で井上尚とのビッグマッチに挑むのか、動向が注目されている。