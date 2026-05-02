◆女子プロゴルフツアー ＮＴＴドコモビジネスレディス 第２日（２日、千葉・浜野ＧＣ＝６７０４ヤード、パー７２）

第２ラウンドが行われ、主催者推薦で出場したプロ３年目の吉沢柚月（三菱電機）は１３位で出て５バーディー、２ボギーの６９をマークし、通算６アンダーの１３位で決勝ラウンドに進んだ。

後半に猛チャージした。イーブンで迎えた１３番で２メートルに乗せて伸ばし「そこから流れに乗れた」。１５番、１６番はともに１メートルに寄せ、１７番は６メートルを沈めて３連続バーディー。２日連続の６９をたたき出し「初日から６０台で回れてすごく良かった」と笑顔を見せた。

悪天候の影響で競技中止となった前日１日は練習後、趣味の１人カラオケを楽しんだ。「最後の伴奏とか全部消しちゃう。スピード勝負です」と、１時間で１０曲以上をノンストップで熱唱。「今日（第２ラウンド）頑張ろうと思ったので…」とＦＵＮＫＹ ＭＯＮＫＥＹ ＢＡＢＹＳのヒット曲「あとひとつ」を歌い上げ、モチベーションを高めた。

プロ３年目。オフは１００ヤード以内のショットやショートゲームを重点的に練習し「今年が一番いい状態でできた」。一方で、今季は最終日でスコアを崩して上位フィニッシュを逃してきた。トップ１０入りを目標に抱く一方で「そこを考えて最終日にいつもダメなので、とにかく自分のゴルフをどれだけできるか。楽しんでプレーしたい」と見据えた。