【新華社貴陽5月2日】中国貴州省畢節（ひっせつ）市威寧イ族回族ミャオ族自治県でこのほど、遅咲きのサクラが見頃となり、中医薬材料の天麻（オニノヤガラ）やヒラタケの栽培が順調に進んでいる。

標高2400メートル余りの秀水鎮秀中社区（コミュニティー）の松林は、林床の腐植土が肥沃で天麻の栽培に適している。農家の人々が時期を逃さないよう、菌床材の充てんや種菌の植え付け、覆土作業に追われ、林間の畑は活気に包まれている。

双竜鎮大地社区のヒラタケ栽培拠点では、標準化されたビニールハウスがずらりと並び、内部には菌床が整然と配置され、柔らかく肉厚なヒラタケが順調に育っている。

ヒラタケは生育期間が短く、短期間で収穫が可能で、市場での需要も高い。栽培から収穫まで各工程で多くの人手を必要とするため、地元や周辺住民に自宅近くでの雇用機会を創出している。

産業発展の過程で、同県は企業と合作社（協同組合）、栽培拠点、農家を組み合わせたモデルを採用し、菌床の生産からビニールハウス栽培、市場での販売に至るまで整った産業チェーンを構築し、生産・供給・販売の統合的発展を推進している。（記者/崔暁強）