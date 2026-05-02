◇ボクシング 世界統一スーパーバンタム級タイトルマッチ12回戦 王者・井上尚弥−挑戦者・中谷潤人（2日、東京ドーム）

4団体統一世界スーパーバンタム級王者の井上尚弥選手（32戦32勝27KO）と前WBC＆IBF統一世界バンタム級王者の中谷潤人選手（32戦32勝24KO）の一戦は、3−0（116−112、115−113、116−112）で井上選手が勝利。中谷選手は33戦目で、キャリア初の黒星を喫しました。

試合後、眼底骨折の疑いがある中谷選手は、眉間の出血を押さえながらも予定されていた会見に5分ほど対応。眼底骨折の痛みはパンチでもらったものだと言います。

「5万5千人のお客さんの前とペイパービューで見ていただいた皆さんの前で戦えたことを光栄に思います。いろんなことを想定して準備してきたので、驚きは特に感じなかったですけど、さすがチャンピオン。上手さがあってボクシングを作っていくのがすごく上手だった。（序盤は手数を抑えたのは）井上選手は学ぶ力がすごく強いので、学ばせない戦い方になりました。井上選手もタイミングをフェイントを入れながら取ってきて、駆け引きを楽しみながらやっていきました」

中谷選手は会見後、病院へ向かっています。