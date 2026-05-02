どんどん印象が悪くなっていく。「付き合えない」と感じる男性の特徴
第一印象は悪くなくても、コミュニケーションを重ねるうちに「付き合えない」と感じる男性っているもの。
そこで今回は、そんな男性に見られる特徴を紹介します。
｜気持ちが不安性
男性に対して心の安定を求める女性は少なくありませんが、第一印象ではそこまで男性の本性ってわからないもの。
気持ちが不安定な男性の場合、連絡を取れなくなる時があったり、たまたま予定が合わなかった時に「俺のこと嫌いなの？」と言ってきたりなど、心に余裕がない言動をされてしまうことがあります。
｜理屈っぽい
頭の回転が早いイメージだったのに、付き合ってみたら「理屈っぽいだけ」という男性もいます。
「なぜそんな質問をするのか？」「そもそも聞くのがおかしい」などと言うことさえあり、後々モラハラされる可能性が高いとも言えるでしょう。
｜事あるごとにルールを決めようとする
女性のことを束縛しがちで、事あるごとにルールを決めようとする男性は要注意。
「私のことを愛してくれている証拠」と最初は思えても、徐々にそのルールに縛られることに辟易してしまうでしょう。
そういう男性の場合、中にはルールに従えないからと考えられないような報復をしてくるケースさえあります。
今回紹介したような悪い意味でギャップのある男性には十分に注意していきましょうね。
🌼こんな彼氏はイヤだ。誰もが出会っている「ダメンズあるある」