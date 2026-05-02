ボクシング・ダブル世界戦（２日・東京ドーム）――スーパーバンタム級４団体統一王者、井上尚弥（大橋）が挑戦者の元バンタム級２団体統一王者の中谷潤人（Ｍ・Ｔ）を３―０の判定で破った。

井上尚の弟でＷＢＣバンタム級王者の井上拓真（大橋）は、同級４位の井岡一翔（志成）を３―０の判定で制した。ＷＢＯ元バンタム級王者の武居由樹（大橋）は昨年９月に王座を失って以来となるノンタイトル８回戦に臨み、ワン・デカン（中国）を２―０の判定で破った。

「楽しい戦い」

東京ドームのリングで井上拓が舞った。屈指のテクニックを持つ井岡を、多彩なパンチを駆使して大差の判定で下し、初防衛に成功。「張り詰めた１２ラウンド。あっという間で、楽しい戦いだった」と喜んだ。

序盤からスピードやジャブの切れ味が抜群だった。距離を詰めたい相手に、２回は右を合わせてからの連打でダウン。３回にも右アッパーでダウンを奪った。ポイントで大量リードを手にすると、前に出る相手にアッパーやフックを的確に打ち込み、試合の流れを渡さなかった。

元々、持っている技術は一級品。偉大な兄・井上尚の陰に隠れがちで、殻を破れずにいたが、昨年１１月の那須川天心戦で世界王座に返り咲いたのを機に変わった。自らを限界まで追い込んで鍛え直し、心身ともにタフさを増した。この日は自信満々の表情で主導権を譲らず、４階級制覇を遂げた相手に日本選手で初黒星をつけた。「レジェンドの相手があってこその今日の自分。井岡選手、本当にありがとうございました」と感謝した。

次戦は那須川との再戦も視野に入る。井上拓は目標に統一戦も掲げた。「自分はまだまだこんなもんじゃない。『尚弥の弟』じゃない」。控えめだった弟がいま、全盛期を迎えようとしている。（滝口憲洋）