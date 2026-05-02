東京ドーム（東京都文京区）で「世紀の一戦」と注目を集めるボクシングの世界戦興行が２日に実現した。

メインイベントで世界４団体スーパーバンタム級統一王者の井上尚弥選手（３３）と、元世界バンタム級２団体統一王者の中谷潤人選手（２８）が無敗同士で激突。「日本ボクシング史上最高」と呼ばれる対戦に、大観衆が熱狂した。

東京ドームでのボクシング興行は、２０２４年５月に井上尚選手が防衛戦を行って以来、２年ぶり４度目。世界ヘビー級統一王者だったマイク・タイソン選手（米国）が１９９０年にジェームス・ダグラス選手（米国）に敗れた一戦は、「世紀の番狂わせ」と呼ばれる歴史的な試合だった。メインカードが日本人同士の対戦となるのは初めて。

井上尚選手は昨年３月の年間優秀選手表彰式で「中谷君、１年後の東京ドームで日本ボクシングを盛り上げよう！」と対戦を呼びかけ、中谷選手も「ぜひやりましょう」と応じた。

両者は勝ち続け、「３２戦無敗」という同じ戦績で夢のカードが実現。約５万５０００席のチケットは４月上旬には完売した。井上尚選手の所属する大橋ジムの大橋秀行会長（６１）も「前回とは比べものにならないくらいすごい。井上（尚）が中谷選手の名前を出してから日に日に注目を浴びていった」と、その人気に驚いていた。

判定にもつれ込む激闘を制した井上尚選手はリング上で、中谷選手を「本当に気持ちの強いファイター」とたたえ、呼びかけに応じてくれたことに感謝。勝利の喜びとともに、大観衆が詰めかけた東京ドームの景色を「独り占め」とかみ締め、ファンに向かって「１年間、待ち望んでくれてありがとうございました。また東京ドームに戻ってきたいと思うので、その時は集まって、この景色を見せてください」と話した。