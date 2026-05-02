◆プロボクシング ▽世界スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）４団体統一タイトルマッチ１２回戦 〇統一王者・井上尚弥（判定）ＷＢＡ＆ＷＢＣ＆ＷＢＯ同級１位・中谷潤人●（２日、東京ドーム）

世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３３）＝大橋＝が、ＷＢＡ＆ＷＢＣ＆ＷＢＯ世界同級１位の中谷潤人（２８）＝Ｍ・Ｔ＝を判定で下し、ともに３２戦全勝同士の無敗対決を制した。リング上での勝利インタビューでは冒頭で「中谷選手、ありがとうございました！」と感謝を伝えた。出血のないきれいな顔で「戦う前から言っていた、勝ちに徹する、勝つのは僕です、という戦いを実行しました」と自身の戦いを振り返った。

◆尚弥の一問一答

ー今日の勝利について

「まず、対戦を引き受けて下さった中谷潤人選手、今日はありがとうございました。この対戦、１年前から、ボクが表彰式で対戦をふっかけて、わずかな可能性での実現でした。この１年間こなしてこれたからの実現だと思います。本当にありがとうございました」

―試合を振り返って

「今日は、戦う前からずっと言っていた、勝ちに徹する。今日、今夜、勝つのはボクですという戦いを実行しました」

―中谷選手はどんな選手だったか

「皆さんもご存じの通り、本当に気持ちの強いファイターです。中谷選手はパウンドフォーパウンドでランキング入りしている選手だからこそ、今日の勝ちに価値があると思います」

―満員の東京ドーム

「じっくり見て良いですか。今夜、ボクが見ている景色は、ボク独り占めのものですけど。でもこうして今日、５万５０００人の皆さんが集まってくれたからこその景色だと思うので。また東京ドームに戻ってきたいと思いますので、その時はまた、皆さん集まって、この景色をまた見せて下さい」

―この先の未来

「この先、ちょっと未定ですけど、去年４試合と今年この東京ドームでの試合までが決まっていて、すごい張り詰めた去年と今日までだったので。少し、ゆっくり休ませて下さい。お願いします。また大橋会長と、父と、今後の対戦相手含め、また決めていきたいと思いますので、また皆さんがこうして燃えるようなファイトをしていきたいと思いますので、また期待していただけたらうれしいです」

―日本中のボクシングファンへ

「皆さん、１年間、この日を待ち望んでくれて本当にありがとうございました。１年間疲れました。少し休んで、また次戦の発表ができたらと思います。そしてまた、会場に足を運んでいただけたらうれしいです。また次はＫＯする試合を見せたいと思いますので、よろしくお願いします」