ベトナムを訪問中の高市総理大臣は、外交演説で「自由で開かれたインド太平洋」構想の進化を打ち出しました。現地から渡邊翔記者が報告します。

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外交演説で高市総理は、「自由で開かれたインド太平洋（＝FOIP）」構想の進化として、各国と経済安全保障面の協力などを強化し、「共に強く、豊かになる」と強調しました。

高市総理「みんなでこの地域の平和と繁栄を目指し、共に手を携え、進んでいく」

こうした中、ベトナムとの首脳会談では、フン首相がFOIPの取り組みを支持する考えを表明しました。地域で威圧を強める中国とも関係の深いベトナムからの支持に、政府関係者は「表で支持と言ってくれたのは大きい」と指摘します。

また、両国は中東情勢の緊迫をうけ、ベトナムの製油所の原油調達を日本が金融面で支援することで一致。日本が輸入する医療関連製品の安定供給にもつながり、総理周辺は「両国にとってwin-winだ」と強調しました。

アメリカ主導の国際秩序が揺らぎ、中国も存在感を増す中、インド太平洋地域の成長を日本がリードできるのか。各国と「共に強く、豊かに」なるための高市外交の実行力が問われます。