俳優の宮沢りえさんが2日、横浜市の赤レンガパークで行われた『第4回横浜国際映画祭』のレッドカーペットに登場。北村匠海さん（28）と親子役を演じた映画をアピールしました。

コンペティション部門に出品された映画『しびれ』（9月25日全国公開 PG12）に出演している宮沢さんと北村さんは、晴天の中、内山拓也監督と共にレッドカーペットを歩きました。

宮沢さんは「とてもお日柄がいい日にこんなステキなショーがあって。ここに参加できて、とてもうれしく思います」と挨拶し、「私は亜樹という役をやりまして、匠海くんは大地という、親子をやったんですけども、とても大切にワンシーンワンシーン紡いで作った作品ですので、どうか耳をすませて小さな音を聞くように、心をすませて私たちの心、親子に集中して作品を楽しんでいただけたらなと思います」と映画への思いを語りました。

北村さんは「この映画祭に呼んでいただけることで、僕たちの過ごした日々が報われた気持ちになりました。本当に最後まで楽しんで帰ってください、皆さん」と集まった観客に語りかけました。

映画は、自分の居場所を探す孤独な少年が息をのむような愛を知るまでの20年間を描いた作品で、2月に行われた世界三大映画祭のひとつ、ベルリン国際映画祭ではパノラマ部門に正式出品されました。