◆プロボクシング ▽世界スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）４団体統一タイトルマッチ１２回戦 〇統一王者・井上尚弥（判定）ＷＢＡ＆ＷＢＣ＆ＷＢＯ同級１位・中谷潤人●（５月２日、東京ドーム）

世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３３）＝大橋＝が、ＷＢＡ＆ＷＢＣ＆ＷＢＯ世界同級１位の中谷潤人（２８）＝Ｍ・Ｔ＝を判定で下し、ともに３２戦全勝同士の無敗対決を制した。

日本人同士の世紀の一戦にネットも沸騰。試合中にはＸ（旧ツイッター）のトレンドで「井上尚弥」のワードが２位、「中谷潤人」のワードも急浮上。

ネット上には「痺れる試合だった！ 正直言って、中谷の流血が無かったら井上尚弥も危なかったよね にしても中谷潤人、強かった！ 負けたけど評価上がったよね 井上チャンプ、おめでとう！」「レベル高過ぎてエモいとか感情的になるとかじゃなくて良くも悪くも変な笑い出た。これはこれで美し過ぎた」「日本が誇る、世界最高峰の二人の素晴らしい試合を、ありがとう！！」「井上尚弥ｖ中谷潤人 モンスターｖｓバケモノ」「まじで名試合！」「とんでもねぇ試合だわ…なんか涙出てくるんだけど…」「井上尚弥ｖｓ中谷潤人すごすぎて 緊張感がやばすぎる」「史上最強の戦いだな！ 動きが人間離れし過ぎだろ！ スピードがおかしいよ」「めっちゃ凄かった ７０００円の価値あるわ」などの称賛の声があふれた。