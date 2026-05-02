エールディヴィジ 25/26の昇格・降格プレーオフ1回戦 アルメレ・シティとデンボスの第2戦が、5月2日21:00にヤンマー・スタディオンにて行われた。

アルメレ・シティは高橋 仁胡（DF）、マーリ・ドース（FW）、フェルディ・ドライフ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するデンボスはケビン・モンシアロ（FW）、sebastian karlsson grach（FW）、mees laros（DF）らが先発に名を連ねた。

前半終了間際にスコアが動く。41分に試合が動く。アルメレ・シティのマーリ・ドース（FW）がゴールを決めてアルメレ・シティが先制。

ここで前半が終了。1-0とアルメレ・シティがリードしてハーフタイムを迎えた。

45分、デンボスが選手交代を行う。sebastian karlsson grach（FW）からSille Genrich（FW）に交代した。

64分、アルメレ・シティは同時に2人を交代。ミラン・デハーン（MF）、ジェイミー・ヤコブス（MF）に代わりエンゾ・コルネリセ（DF）、ジュリアン・ライコフ（FW）がピッチに入る。

70分、デンボスは同時に2人を交代。ジャック・デブリーズ（MF）、ケビン・フェリダ（MF）に代わりWolters Rafi、zaid el bakkali（MF）がピッチに入る。

73分、アルメレ・シティが選手交代を行う。マーリ・ドース（FW）からオリビエ・デ ネイス（MF）に交代した。

77分、デンボスは同時に2人を交代。ジェフリー フォルテス（MF）、タイス・ファン レーウェン（MF）に代わりilias boumassaoudi（MF）、Boushaba Amine（MF）がピッチに入る。

82分アルメレ・シティに貴重な追加点が入る。フェルディ・ドライフ（FW）がゴールを決めて2-0。2点差に広げる。

82分、アルメレ・シティは同時に2人を交代。フェルディ・ドライフ（FW）、エマニュエル・ポク（FW）に代わりHuisman Bas（MF）、アモアフ・フォアフサム（DF）がピッチに入る。

後半終了間際の89分アルメレ・シティが追加点。ボイド・リース（DF）のアシストからジュリアン・ライコフ（FW）がゴールで3-0。3点差となる。

ここで後半終了。この試合は3-0。2試合合計スコアで同点となり、延長戦に突入した。

この試合はアルメレ・シティが3-0で勝利し、2試合合計スコアでも6-2で勝利した。

なお、アルメレ・シティに所属する高橋 仁胡（DF）はフル出場した。

2026-05-02 23:00:22 更新