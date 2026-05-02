世界スーパーバンタム級4団体統一タイトルマッチ

ボクシングの元世界3階級制覇王者の中谷潤人（M.T）が2日、東京ドームで世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）に挑戦し、0-3判定で敗れた。33戦目でプロ初黒星を喫したが、会場に熱狂を運んだ。試合後、中谷は眼窩底骨折の疑いで病院へ向かうことに。会見はキャンセルの予定だったが、5分程度取材に応じた。

10回、中谷は偶然のバッティングで眉間から出血。11回にはアッパーをもらって以降、左目が開かない状態になった。それでも最終12回まで打ち合ったが、判定で初黒星を喫した。

死力を尽くした充実感からか、試合後は笑みを浮かべ、敗者にも会場を埋めた5万5000人の観衆から万雷の拍手が降り注いだ。

関係者によると、中谷は「眼窩底骨折の疑い」があるという。試合後の会見はキャンセルになる予定だったが、取材に応じた。

会見場に姿を見せると着席前に一礼。「5万5000人のお客さんの前と、PPVで見てくださった皆さんの前で戦えたことを光栄に思う」と話した。

井上の印象については「色んな事を想定して準備してきた。驚きは特には感じなかったですけど、さすがチャンピオン、うまさがあってボクシングをつくっていくのが上手だった」とコメントした。

権威ある米ボクシング専門誌「ザ・リング」のパウンド・フォー・パウンド（PFP＝階級を超えた格付け）で、2位の井上と6位の中谷。2人の試合は“史上最高の日本人対決”とも称された一戦だった。



（THE ANSWER編集部）