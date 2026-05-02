井上尚弥―中谷潤人

ボクシングの元世界3階級制覇王者の中谷潤人（M.T）が2日、東京ドームで世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）に挑戦し、0-3判定で敗れた。33戦目でプロ初黒星を喫したが、会場に熱狂を運んだ。

敗れた中谷はリングを降りる際、両手を胸の前に手を合わせ、「ごめん」のポーズ。応援してくれたファンにお詫びの気持ちを示した。

しかし、10回途中に偶然のバッティングで流血するハプニングがありながら、井上に最後まで食い下がり、フルラウンドの死闘を演じた。花道を下がっていく中谷に、東京ドームから大きな歓声と拍手が起きた。

その時、リングインタビューでは井上が「まずは対戦を受けてくれた中谷潤人選手ありがとうございました」と真っ先に感謝。「皆さん、ご存じ通り、気持ちの強いファイター。PFPランキング入りしている選手だからこそ、今日この勝ちに価値がある」と最大級の敬意を示した。

中谷は、昨年6月にWBC＆IBF世界バンタム級王座統一戦で西田凌佑（六島）に勝利。同年9月に2本のベルトを返上した。

前戦は同12月、井上とのビッグマッチに向けて階級をスーパーバンタム級に上げた。サウジアラビアの首都リヤドで行った、転向初戦。驚異のタフネスぶりを見せたセバスチャン・エルナンデス（メキシコ）に苦戦を強いられたが、3-0の判定勝ち。同級でWBA、WBC、WBOで1位、IBFで3位にランクインし、世紀の一戦を迎えていた。

試合後、眼底骨折の疑いで会見をキャンセルし、病院に向かった中谷。プロ初黒星を喫しても、何も価値が落ちることはない。東京ドームの空気がそれを証明していた。



（THE ANSWER編集部）