世界スーパーバンタム級4団体統一タイトルマッチ

ボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）が2日、東京ドームで元世界3階級制覇王者の中谷潤人（M.T）と対戦し、3-0の判定勝ちを収めた。5万5000席のチケットが完売。世界が注目する日本人2人による“世紀の一戦”だった。世界選歴代最多となる28連勝に。戦績は33歳の井上が33勝（27KO）、28歳の中谷が32勝（24KO）1敗。

両者のリングインで、東京ドームが揺れた。ともにプロ32戦無敗。日本ボクシングの歴史に残る頂上決戦は午後9時54分、開始のゴングが鳴った。

初回、身長に勝る中谷だが低く構えて対峙。井上が鋭い右を繰り出すなど緊迫感が漂ったが、ラウンド終了のゴングで両者は笑みを見せた。2回は井上のボディーに対し、中谷がカウンターを狙って観客をどよめかせた。4回に中谷が武器の左を繰り出すも、井上は超反応でこれを回避した。

息をのむ展開はその後も続く。井上が素早い動きで仕掛け、中谷も一発を狙う。8回、開始直後から接近戦で打ち合う展開に観客が沸いた。2人は笑みを浮かべる場面も。10回、中谷が偶然のバッティングで額から出血するも、ドクターチェックの後に試合再開。井上に猛攻を仕掛けた。11回、井上が右アッパーから圧力をかける。中谷は左目がふさがった状態になり、防戦一方になった。最終12回を戦い抜き、決着がつかず。両者ハグで健闘をたたえ合い、「ありがとう」と握手した。

リングインタビューで井上は「対戦を引き受けてくれた中谷選手、ありがとうございました」と感謝。夢の対決は「僅かな可能性での実現だった。お互い無敗でこなしてこれたからこその実現」と語った。「勝ちに徹する、『今夜勝つのは僕です』という戦いを実行した」と戦いを振り返った。

「皆さんもご存じの通り、気持ちの強いファイター」と中谷を評価。「僕が見ている景色は僕の独り占めですけど、こうして5万5000人が集まってくれたからこその景色。また東京ドームに戻ってきたい。また皆さん集まって、この景色を見せてください」と満員の観客に呼びかけ、大歓声を浴びた。

今後については未定とし「去年4試合、今年東京ドームまでの試合が決まっていて、張り詰めた今日までだった。少しゆっくり休ませてください」と語った。「皆さんが燃えるようなファイトをしたい」「1年間疲れました。少し休んで次戦の発表ができれば。次はKOする試合を見せたい」と語った。

昨年3月の年間表彰式で、井上が中谷との対戦を呼びかけたことをきっかけに、ビッグマッチの計画が進んだ。権威ある米ボクシング専門誌「ザ・リング」のパウンド・フォー・パウンド（PFP＝階級を超えた格付け）では井上が2位、中谷は6位。“史上最高の日本人対決”と称され、ともにデビューから32戦無敗のまま激突した。

井上は昨年、自身12年ぶりとなる異例の年間4試合を敢行。12月にアラン・ピカソに3-0判定勝ちを収め、歴代最多の世界戦27連勝を達成していた。東京ドームの観戦チケットは1か月以上前に5万5000席分が完売。ペイパービュー（PPV）配信がなされた。

井上の所属ジムの大橋会長によると、井上、中谷ともにファイトマネーは過去最高額に。井上のリングインでは布袋寅泰がギターを生演奏し、国歌独唱は藤井フミヤが務めるなど演出も超豪華。テレンス・クロフォード氏ら海外からも大物が駆け付けるなど、注目は日本国内にとどまらないビッグマッチだった。



（THE ANSWER編集部）