池田エライザが音楽活動名義の「ＥＬＡＩＺＡ」として２日、東京・品川ステラボールで初のライブツアーの初日を迎えた。

今回のツアータイトルは「ＥＬＡＩＺＡ ＬＩＶＥ ２０２６“ＧＥＮＴＬＥ”」。大人の雰囲気をまとったバンドの演奏とともに、１曲目は松田聖子のカバー曲「ＳＷＥＥＴ ＭＥＭＯＲＩＥＳ」でスタートし、「今日は“ＧＥＮＴＬＥ”というテーマなので、バンドメンバーとともに優しさと愛情を持ち寄って来てます！ 優しい時間を過ごしましょう！」と呼びかけた。

スマートフォンでの撮影ＯＫのパートもあるなど「優しさ」いっぱいの構成。「ＡＹＡＹＡＹ」「Ｕｔｏｐｉａ」などオリジナル曲のほか、かつてＭＣを務め自身の音楽活動の原点にもなったＮＨＫ「Ｔｈｅ Ｃｏｖｅｒｓ」にちなんだカバー曲も披露した。終盤には自己肯定感上昇ソングの「テキトーＬＯＶＥ」などテンションの高い楽曲で盛り上げ、本編は終了。アンコールも観客との交流を楽しみ、充実の１日２公演となった。

ＥＬＡＩＺＡは４日、大阪市のＧＯＲＩＬＬＡ ＨＡＬＬ ＯＳＡＫＡ自身初の大阪公演を行う。