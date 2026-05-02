◆プロボクシング ▽世界スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）４団体統一タイトルマッチ１２回戦 〇統一王者・井上尚弥（判定）ＷＢＡ＆ＷＢＣ＆ＷＢＯ同級１位・中谷潤人●（２日、東京ドーム）

世界スーパーバンタム級４団体統一タイトルマッチが２日、行われ、ＷＢＡ、ＷＢＣ＆ＷＢＯ世界同級１位・中谷潤人（２８）＝Ｍ・Ｔ＝は統一王者・井上尚弥（３３）＝大橋＝に敗れ、２０１５年４月のプロデビュー以来、続けていた連勝は３２でストップ。初黒星を喫し、４団体統一王者と世界４階級制覇の夢は持ち越しとなった。

「井上選手に勝つには、さらに引き出しを増やし、どんな場面にも対応できるようにしないと」。昨年３月の年間表彰式で井上から対戦を呼びかけられて以来、中谷は井上との対戦をイメージして対策を進めた。中谷は１７３センチの長身を生かし、１７４センチの長いリーチを駆使。多彩な攻撃で統一王者を苦しめる作戦だったが、井上の強力かつ正確なパンチに封じ込められた。

「僕の人生と井上尚弥選手の人生がぶつかる日。積み上げてきたものが出るリングになると思った。歩んできた僕のストーリーをしっかり発揮して勝利したかった」。小学校の時に空手を始めたものの連戦連敗。中学に入学すると、体重別で行われるボクシングに転向した。元東洋太平洋スーパーバンタム級王者の石井広三氏が会長を務めるＫＯＺＯジムで練習に励むとめきめきと頭角を現し、中２、中３の時にＵ１５大会で優勝した。だが、１４歳の中３の夏、石井会長が事故で死去。すると中谷は「強くなるために」と、高校には行かずに単身米国武者修行の道を選択した。

世界王者を何人も育てたルディ・エルナンデス・トレーナーのもと、腕を磨いた中谷は帰国すると、相模原市のＭ・Ｔジムから２０１５年４月にプロデビュー。フライ級（５０・８キロ以下）の東日本新人王、全日本新人王、日本ユース王者、日本王者と一歩一歩階段を上り、２０２０年１１月、ついにＷＢＯ世界同級王座を獲得。さらにＷＢＯ世界スーパーフライ級（５２・１キロ以下）、ＷＢＣ＆ＩＢＦ世界バンタム級（５３・５キロ以下）統一王座と世界３階級制覇を果たした。

初めて上がった東京ドームのリング。大観衆を前に「ボクシングの面白さ、素晴らしさ、そしてトップ選手同士が戦えばものすごく、こんなに盛り上がる試合になるんだというものを見せたい」と意気込んでいた。だが、直前、家族のように愛してくれた恩人が亡くなった。１５歳で渡米した際、ボクシングから生活面まで面倒を見てくれたルディ氏の父ロドルフォさんが２月、９３歳で永眠した。沖縄合宿を終えたばかりで知らせを受けた中谷は急きょ、ロサンゼルスへ飛び、恩人に別れを告げた。恩人には尚弥戦の勝利も約束していたが、初対戦ではかなわなかった。

３月に入ると改めてロスへ。４月中旬までの約１か月、対尚弥対策を進めた。体に１０キロのおもりを着けた全力でのシャドーボクシングや自転車のインターバルトレーニングでパワーとスタミナを強化。日米での練習で約２００ラウンドのスパーリングをこなした。

プロ初の黒星。だが、ここでボクシング人生が終わったわけではない。再起を果たし、井岡一翔、井上尚弥、田中恒成に続く世界４階級制覇を目指していく思いだ。

「でも、ゴールはそこではない。もっと大きな目標に向かっていきます」。米リング誌のパウンド・フォー・パウンド（ＰＦＰ、全階級での最強ランキング）で６位の中谷にとって、１位になることが一つの目標。さらに骨格的には２階級上のスーパーフェザー級（５８・９キロ以下）までの世界６階級制覇も可能と見込まれる。ビッグバンは再び立ち上がってリングに戻る。