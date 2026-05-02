■陸上 第8回世界リレー2026 第1日（日本時間2日、ボツワナ・ハボローネ）

【出場選手】5月17日開催 ！ セイコーGGP陸上でノア・ライルズが国立競技場に再び！

来年9月の世界陸上北京大会の出場権をかけたリレー最強国決定戦“世界リレー”が開幕。日本は男子4×100mで38秒01をマークし4着に入り、各組上位2チーム、および3着以下のタイム上位2チームに与えられる2027年世界陸上北京大会の出場権を、このレースで獲得することはできなかった。翌3日に行われる敗者復活レースで各組上位2着に入れば、世界陸上の切符を手にすることができる。

1組5レーンの日本は胗田大輝（22、Honda）、飯塚翔太（34、ミズノ）、桐生祥秀（30、日本生命）、守祐陽（22、渡辺パイプ）の布陣で挑んだ。隣の6レーンは地元・ボツワナ、7レーンにアメリカ、4レーンにイタリアと強豪国が揃った激戦組となった。

1走の胗田が抜群のスタートを見せ、そのまま2走の飯塚へ。3走の桐生が2番手でアンカー守につないだが地元ボツワナの英雄 レツィレ・テボゴ（22）が驚異の追い上げで一気に駆け抜け日本は4着に終わった。日本はその後のタイムでも残ることができず、翌3日に行われる敗者復活レースに臨む。各組上位2着に入れば、世界陸上の切符を手にすることができる。

