◆女子プロゴルフツアー ＮＴＴドコモビジネスレディス 第２日（２日、千葉・浜野ＧＣ＝６７０４ヤード、パー７２）

第２ラウンドが行われ、２位で出た１９歳ルーキーの松原柊亜（しゅあ、フリー）が３バーディー、６ボギーの７５と落とした。通算４アンダーの２０位に後退したが、プロ４戦目で初の予選通過を決めた。

２番でボギーが先行し、４番パー３は３パットで落とし「気分的に落ちちゃった」。その後はドライバーショットが荒れ、前半を４０で折り返した。「ハーフで切り替えよう」と臨んだ１０番で８メートルを沈めて初バーディーを奪い、後半は３５と挽回した。

初日は自己最高の６５をマークして２位発進した。悪天候のため競技が中止となった１日は「（目覚まし時計の）アラームを付けず寝て、ラーメンを食べて、ゲームセンターに行った」と笑顔。クレーンゲームなど７０００円ほど投入し、大量のお菓子をゲットしてリフレッシュした。

プロ４戦目で初の決勝ラウンド進出を決めた。２位から２０位に後退したが「今までより全然高い順位でラウンドできている。悔しいけど、楽しくプレーできている」と充実の表情。大会は２０位以内を目標に掲げていたが、最終日に向けて「トップ１０を目指したい」と上方修正した。