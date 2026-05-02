私が守る


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『“生きづまる”私たち』〜さやかの葛藤 後編　2話【全3話】

夫の態度、ワンオペ育児、小1の壁、親やママ友との関係…日常のなかでうまれたちょっとしたモヤモヤが積み重り、いつの間にか心の余裕をなくしていることはありませんか？

そんな身動きが取れずに“生きづまる”女性の前に、謎の女性マダムスズコが現れ、心に寄り添うひと言を届けます。

自分らしく生きるためのヒントが見つかる女性のための応援マンガです！

【“生きづまる”私たち〜さやかの葛藤】

性別や一般常識に縛られず、5歳の娘りんの個性を大切にしたいと考える主婦のさやか。そう思うのも、自身の子ども時代、実母の押し付ける「女の子らしさ」に苦しんでいたことから。しかし、娘の個性に実母は…。

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アレなら廃品回収に出したわよ


あのマンガ男の子向けの雑誌でしょう？


もっとキレイなものステキな世界を知ってほしいの


早く…


早く大人になって家を出るんだ


今度はりんをコントロールしようと…


もう大人だよ？


りんの世界は…私が守る


われながら上出来だわ〜


今日はママもおもいっきり絵を描くよ！


子ども時代にやりたかったこと　これからやろう


過去にとらわれずに生きていくんだ


『その子だけの色　その子だけの世界』


私の色はこれから見つける！


【著者プロフィール】

にゃほこ

北海道在住のイラストレーター。

レタスクラブWEBの記事：https://www.lettuceclub.net/weblettuce/member/124/

ホームページ：https://www.nyahoko.com/

Instagram：https://www.instagram.com/nyahoko1/

著＝にゃほこ／『“生きづまる”私たち』