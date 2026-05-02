WOWOWの生放送番組「井上芳雄ミュージカルアワー『芳雄のミュー』」公式Instagramでは、ゲスト出演した三浦宏規、小林唯、土居裕子との集合ショットを公開した。

【写真】井上芳雄、三浦宏規、小林唯、土居裕子のわちゃわちゃショット

■井上芳雄と『アイ・ラブ・坊っちゃん』キャストとの記念ショット

井上芳雄ミュージカルアワー『芳雄のミュー』公式Instagramでは、「芳雄のミュー 第32話」と題し、「自撮りの裏側、ちらり」とカメラの絵文字を添えて自撮り写真の裏側を捉えた写真を公開。

写真には、ミュージカル『アイ・ラブ・坊っちゃん』に出演する三浦宏規、小林唯、土居裕子と井上が楽し気な様子で写る。これは井上が自撮りで撮影したワンショットだ。

本作では、井上が主人公の夏目漱石を務め、劇中の｢坊っちゃん｣役には三浦宏規。小林唯は｢坊っちゃん｣の親友・山嵐役を。土居裕子は漱石の妻・鏡子役をそれぞれ演じる。

テキストでは「わいわい感が伝わる、なかよしな1枚」「『アイ・ラブ・坊っちゃん』チームの空気、見てるだけでほっこりします」と綴り、「セルフィーの写真もぜひもう一度見返して見てください」とハートの絵文字を添えて結んだ。

■写真：ゲスト出演『アイ・ラブ・坊っちゃん』キャスト陣のオフショット

■写真：井上芳雄、三浦宏規、小林唯、土居裕子のわちゃわちゃショット