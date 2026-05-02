LUNA SEA・SUGIZO、hideさんを追悼「真矢が一足先にそちらに行ったから…」心境つづる
ロックバンド・LUNA SEAのギタリスト・SUGIZOが2日、自身のXを更新。X JAPANのギタリストhideさんを追悼した。
【写真】「想像を超える激痛だった」真矢さんへの思いをつづったLUNA SEA・SUGIZO
SUGIZOは「また、この日が来た。28年目の5/2…」と書き出し「hideさん、そちらで元気にしてるかな？」と思いをつづった。
続けて「真矢が一足先にそちらに行ったから、どうかよろしくね」と、2月17日に56歳で亡くなったLUNA SEAの真矢さんにも言及。「そちらの作法をどうかご教授してあげてね」と記した。
英文でも「I miss you so much my bro.Wish you were here… with Love,
SGZ」とつづった。
【写真】「想像を超える激痛だった」真矢さんへの思いをつづったLUNA SEA・SUGIZO
SUGIZOは「また、この日が来た。28年目の5/2…」と書き出し「hideさん、そちらで元気にしてるかな？」と思いをつづった。
続けて「真矢が一足先にそちらに行ったから、どうかよろしくね」と、2月17日に56歳で亡くなったLUNA SEAの真矢さんにも言及。「そちらの作法をどうかご教授してあげてね」と記した。
英文でも「I miss you so much my bro.Wish you were here… with Love,
SGZ」とつづった。