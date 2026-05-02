菊間千乃氏、『Nキャス』でテレビ復帰 緊急手術で約2週間お休み「お腹に力を入れると痛いんですけど…」元気な姿見せる
弁護士・菊間千乃氏（54）が2日、TBS系『情報7daysニュースキャスター』（後10：00）に出演。テレビ出演に復帰した。
【写真】夕日の写真で…菊間千乃、虫垂炎で緊急手術していた
番組で、菊間氏は安住紳一郎アナウンサーから「コメンテーターの菊間さんですが、2週間ほどお仕事お休みしていたんですけども、きょうからメディアの仕事も元に戻るということで、虫垂炎だったと聞いたんですけど本当ですか」と水を向けられた。
菊間氏は「うそじゃないですよ。本当です。最初は何だか分からなくて三谷（幸喜）さんとアニサキスかもとやり取りしていたんですけど、あまりに痛くて病院に行ったら虫垂炎ですって言われてすぐ手術ということになったんですけど」と明かした。
この日は三谷の芝居を見る日だったといい、三谷は「よっぽど見たくないのかな」と笑っていた。菊間氏は現状について「笑いすぎると痛かったり、お腹に力を入れると痛いんですけど、徐々にゆっくりと仕事に復帰していきたいと思います」と話していた。
菊間氏は4月21日、虫垂炎で、緊急手術を受けていたことを報告。同日放送のテレビ朝日系『羽鳥慎一モーニングショー』（前8：00）を休演していた。
菊間氏は1972年3月5日生まれ。1995年、フジテレビに入社し、バラエティーや情報・スポーツ番組など数多く担当した。2005年大宮法科大学院大学に入学、07年司法試験の勉強に専念する為、フジテレビを退社した。09年大宮法科大学院大学修了し、2010年司法試験合格し、第64期司法修習を経て弁護士になる。11年弁護士法人松尾総合法律事務所に入所。紛争解決、一般企業法務、コーポレートガバナンス等の分野を中心に幅広く手がけている。
【写真】夕日の写真で…菊間千乃、虫垂炎で緊急手術していた
番組で、菊間氏は安住紳一郎アナウンサーから「コメンテーターの菊間さんですが、2週間ほどお仕事お休みしていたんですけども、きょうからメディアの仕事も元に戻るということで、虫垂炎だったと聞いたんですけど本当ですか」と水を向けられた。
菊間氏は「うそじゃないですよ。本当です。最初は何だか分からなくて三谷（幸喜）さんとアニサキスかもとやり取りしていたんですけど、あまりに痛くて病院に行ったら虫垂炎ですって言われてすぐ手術ということになったんですけど」と明かした。
菊間氏は4月21日、虫垂炎で、緊急手術を受けていたことを報告。同日放送のテレビ朝日系『羽鳥慎一モーニングショー』（前8：00）を休演していた。
菊間氏は1972年3月5日生まれ。1995年、フジテレビに入社し、バラエティーや情報・スポーツ番組など数多く担当した。2005年大宮法科大学院大学に入学、07年司法試験の勉強に専念する為、フジテレビを退社した。09年大宮法科大学院大学修了し、2010年司法試験合格し、第64期司法修習を経て弁護士になる。11年弁護士法人松尾総合法律事務所に入所。紛争解決、一般企業法務、コーポレートガバナンス等の分野を中心に幅広く手がけている。