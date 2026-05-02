元フジテレビアナウンサーで弁護士の菊間千乃氏（54）が2日放送のTBS「情報7days ニュースキャスター」（土曜後10・00）にゲスト出演。4月21日に虫垂炎の緊急手術を受け、入院していることを明かして以降、初のメディア出演となった。

冒頭のVTR明けに安住紳一郎アナから2週間ほど仕事を休んでいたことが明かされた菊間氏。「虫垂炎と聞いたんですけど、本当ですか」と聞かれると、「うそじゃないですよ。本当です」と笑いながら回答した。

「最初は何だか分かんなくて、三谷（幸喜）さんとアニサキスかもとやり取りしてて。胃痛かもと思って、あまりに痛くて病院に行ったら虫垂炎ですって言われて、すぐ手術ということになったんですけど」と経緯を説明した。

三谷氏は菊間氏の話にうなずきつつも、「僕のお芝居を見に来る日だったんですよ」とし、「よっぽど見たくないのかなと思って。どういうことなんだろうと思って」とユーモアたっぷりに語った。安住アナは「仮病って思ったんですか。そんなことないじゃないですか」と苦笑いするしかなかった。

体調について、菊間氏は「まだ笑いすぎると痛かったり、おなかに力を入れると痛いので、徐々にゆっくりと仕事も復帰してます」と現状を明かした。

菊間氏は21日に火曜レギュラーを務めるテレビ朝日系「羽鳥慎一 モーニングショー」（月〜金曜前8・00）を休演。理由は明かされなかったが、自身のインスタグラムで「虫垂炎になりまして、昨晩緊急手術で、そのまま入院しております」と伝えた。この日、放送直前に「Nキャス」に出演することを自撮り写真を添えて報告していた。