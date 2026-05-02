【ひらがなクイズ】解けると快感！ 空欄に共通して入る2文字は？ ヒントは駅前の風景
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、バリアフリーに欠かせないもの、スポーツにおける独特のフォーム、そして多くの人が行き交う駅前の交通拠点という、3つの言葉を選定しました。異なる分野の言葉を頭の中で整理しながら、共通する2文字を導き出しましょう。
□□ーぷ
さいど□□ー
ば□□ーたりー
ヒント：車椅子やベビーカーが通りやすいように作られた道。野球などでボールを横から投げる投法を思い浮かべてみてください。
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれの言葉に「すろ」を入れると、次のようになります。
すろーぷ（スロープ）
さいどすろー（サイドスロー）
ばすろーたりー（バスロータリー）
どれも正しい言葉になりますね。今回は、建築設計、スポーツの技術、都市の交通システムという、社会の利便性や専門技能に関わる言葉を組み合わせました。音の響きに注目することで、普段意識していない単語の構成要素を新鮮な視点で捉え直せたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、バリアフリーに欠かせないもの、スポーツにおける独特のフォーム、そして多くの人が行き交う駅前の交通拠点という、3つの言葉を選定しました。異なる分野の言葉を頭の中で整理しながら、共通する2文字を導き出しましょう。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
□□ーぷ
さいど□□ー
ば□□ーたりー
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
正解：すろ正解は「すろ」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「すろ」を入れると、次のようになります。
すろーぷ（スロープ）
さいどすろー（サイドスロー）
ばすろーたりー（バスロータリー）
どれも正しい言葉になりますね。今回は、建築設計、スポーツの技術、都市の交通システムという、社会の利便性や専門技能に関わる言葉を組み合わせました。音の響きに注目することで、普段意識していない単語の構成要素を新鮮な視点で捉え直せたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)