「めっちゃ買ってる」浜辺美波、ショッピングを楽しむ姿に「ハーフアップも似合ってます」「可愛い笑顔」
俳優の浜辺美波さんは5月2日、自身のX（旧Twitter）を更新。ショッピングを楽しむ姿を披露しました。
【写真】浜辺美波、ショッピングを楽しむ姿
この投稿にコメントでは「可愛い笑顔ステキです」「めっちゃ買ってる」「お衣装もハーフアップもめちゃくちゃ似合ってます」「フィルムカメラほんとに可愛いです」「心がポムポムしちゃう美波ちゃん素敵」「髪型かわいい」「とても可愛いです〜！！！」「にこにこ美波ちゃん可愛いです」などの声が寄せられています。
(文:福島 ゆき)
【写真】浜辺美波、ショッピングを楽しむ姿
「心がポムポムしちゃう美波ちゃん素敵」浜辺さんは「『and ST TOKYO』1周年おめでとうございます 店内で展開されている、ポップアップコーナーが可愛すぎました! コナンコラボやサンリオコラボも！可愛すぎるお洋服や雑貨たちに心がポムポムしました! お店の方もとても素敵で店内ご案内してくだしり感謝です…ありがとうございました ぜひ皆さんも」とつづり、3枚の写真を投稿。ハーフアップヘアの浜辺さんが、店内を物色する様子やたくさんのショッピングバッグを抱える姿など、ショッピングを楽しむ様子を披露しています。
「なにこのかわいい生き物」3月24日の投稿では、『JR東日本』のCM第8弾「明日のDESIGN 。広域品川圏篇」が公開されたことを報告し、「今回からなんと! 未来から来た娘、ヘアメイク&スタイリングチェンジしてます 全体的にアシンメトリー」とつづって、ぱっつん前髪にアシンメトリーが施されたボブヘアスタイルを披露しています。ファンからは「幼い感じがとても可愛いです！」「なにこのかわいい生き物」「やはり浜辺美波より美しい存在はないと確信した」「超絶かわいい」「まじ可愛すぎるわ！」など称賛の声が寄せられました。
(文:福島 ゆき)