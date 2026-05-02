＜高っ！500円のグミ＞「お会計は3560円です」ム、ムリ〜！レジで返してもいい？【中編まんが】
私はナナ（31）。今日は息子のユウ（5歳）と、近所の複合施設内のスーパーに来ました。工事中のテナントがあることはなんとなく気が付いて見ていました。今日行ってみるとそこには駄菓子屋さんがオープンしていたのです。大人も子どももワクワクする雰囲気でした。店内には、子どものころによく行った駄菓子屋さんのように安価なお菓子が並んでいたので、特別にユウに「今日は10個選んでいいよ」と伝えました。ところが、お会計を見ると……。
「お会計3,560円です〜」内容をみると、ラムネのお菓子が1個、ヨーグルトのお菓子が2個、さらに、6センチくらいの大きさで、部分ごとに色分けされている動物の形をしたグミが7個。このグミが……1個500円するのです。
（今回みたいなパターンはどうしたらよかったんだろう……世の中のママってこういうときどうしているんだろう） 誰かに聞いてみたくなりました。でも私はママ友がまだいません。旦那は今日も帰宅が遅いです。私は今回の件をネット上で質問をなげかけてみました。
あのときの私は、「10個と言ってしまったんだから、話をコロコロ変えるのはよくない」という考えが8割。
子どもだってワクワクしながら楽しく選んだはずで、親が簡単に意見を覆していいのか迷ったのです。
さらに、後ろに人が並んでいる中でレジの前で言い聞かせると時間がかかりそう、という気持ちも2割ありました。
結果的に購入してしまったのですが、モヤモヤは残ります。
気軽にこういう話ができるママ友がいないので、たまに見るママ向けのネットの掲示板で今日あったことを書き込んだのです。無視されるかと思っていたら、意外と参考になる発言が返ってきて驚きました。（そうか、そう言えばよかったのかな……）と腑に落ちる意見も。勉強になりました。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 作画・ほげげ
「お会計3,560円です〜」内容をみると、ラムネのお菓子が1個、ヨーグルトのお菓子が2個、さらに、6センチくらいの大きさで、部分ごとに色分けされている動物の形をしたグミが7個。このグミが……1個500円するのです。
（今回みたいなパターンはどうしたらよかったんだろう……世の中のママってこういうときどうしているんだろう） 誰かに聞いてみたくなりました。でも私はママ友がまだいません。旦那は今日も帰宅が遅いです。私は今回の件をネット上で質問をなげかけてみました。
あのときの私は、「10個と言ってしまったんだから、話をコロコロ変えるのはよくない」という考えが8割。
子どもだってワクワクしながら楽しく選んだはずで、親が簡単に意見を覆していいのか迷ったのです。
さらに、後ろに人が並んでいる中でレジの前で言い聞かせると時間がかかりそう、という気持ちも2割ありました。
結果的に購入してしまったのですが、モヤモヤは残ります。
気軽にこういう話ができるママ友がいないので、たまに見るママ向けのネットの掲示板で今日あったことを書き込んだのです。無視されるかと思っていたら、意外と参考になる発言が返ってきて驚きました。（そうか、そう言えばよかったのかな……）と腑に落ちる意見も。勉強になりました。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 作画・ほげげ