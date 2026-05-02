今月末に閉館する大阪松竹座で2日、最後の公演となる「大阪松竹座さよなら公演 御名残五月大歌舞伎」が開幕した。

めでたい場で上演される「寿式三番叟（ことぶきしきさんばそう）」で幕を開け、「夜の部」はこの公演のために作られた「當繋藝招西姿繪（つなぐわざおぎにしのすがたえ）」でにぎやかに締めくくった。

片岡仁左衛門（82）が監修した「當繋藝招…」は中村鴈治郎（67）、中村扇雀（65）、片岡孝太郎（58）、片岡愛之助（54）ら上方の歌舞伎役者が勢ぞろい。芝居小屋でにぎわったころの道頓堀・芝居茶屋を舞台に物語が展開し、上方和事の代表作「廓文章 吉田屋」や「封印切」、団七のキリっとした男ぶりを愛之助が一瞬で表現した「夏祭浪花鑑」などの名場面をつづり客席からは大きな拍手がわき起こった。

最後は「江戸から来た役者も駆け付けた」と中村勘九郎（44）や中村七之助（42）もそろって大団円。裃（かみしも）姿の鴈治郎が舞台中央で閉館のあいさつを行い「いろいろな思いはございますが、道頓堀に再び芝居の櫓が上がることを祈念し」と客席を巻き込んでの大阪締めで幕を下ろした。公演は「寿式三番叟」「義賢最期（よしかたさいご）」「鰯賣戀曳網（いわしうりこいのひきあみ）」（昼の部）、「盛綱陣屋（もりつなじんや）」「心中月夜星野屋（しんじゅうつきよのほしのや）」「當繋藝招西姿繪」（夜の部）で26日まで。