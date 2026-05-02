◆プロボクシング ▽世界スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）４団体統一タイトルマッチ１２回戦 統一王者・井上尚弥―ＷＢＡ＆ＷＢＣ＆ＷＢＯ同級１位・中谷潤人（５月２日、東京ドーム）

東京ドームのメインを飾る井上尚弥は、テレビドラマ「Ｇｏｏｄ Ｌｕｃｋ」のメインテーマ曲「Ｄｅｐａｒｔｕｒｅ」で登場した。

登場前から場内ビジョンに控室の様子が映し出されると歓声が上がり、バックスクリーン側に設けられた入場口には弦楽器奏者がズラリと並ぶ、ド派手＆豪華演出。「Ｄｅｐａｒｔｕｒｅ」が終わると、今度はアーティスト・布袋寅泰が登場。どよめく場内にギターで「バトル・オブ・モンスター」の生演奏を響かせた。

世紀の一戦でのカリスマ・布袋の登場にネットも沸騰。「井上尚弥の入場かっこよすぎ。 オーケストラの生演奏 布袋寅泰の生ギター さすがに豪華すぎるやろ」、「予感はしていたがやっぱり布袋さんが入場曲を！！ 布袋ファンとしては、至福の時です 井上尚弥と布袋寅泰 たまらん」、「布袋さーん最高」などの熱い声が集まった。