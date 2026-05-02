ＴＢＳ系特番「ＯＮＥ ＣＨＡＮＣＥ ２０２６〜王者推薦 漫才Ｎｏ．１決定戦〜」（午後６時５６分）が２日、放送された。

笑福亭鶴瓶、「千鳥」ノブ、中条あやみが司会を務める同番組はＭ―１王者ら９人の賞レース覇者がそれぞれ「今一番面白い」と確信した無冠の芸人を推薦し、次世代スターの座を懸けたトーナメント戦を行う。

Ａブロックは「ウエストランド」井口浩之が推薦の「ひつじねいり」。Ｂブロックは「たくろう」赤木裕ときむらバンドが推薦の「丸亀じゃんご」、Ｃブロックからは「マヂカルラブリー」野田クリスタルが推薦の「イチゴ」が決勝に進出。

決勝で男女交際のあれこれをネタにした「ひつじねいり」、死ぬ間際の一言をネタにした「丸亀ジャンゴ」、甘えん坊過ぎる男をネタにした「イチゴ」の争いは会場投票の結果、７２票を獲得した「イチゴ」が圧勝。３時間にわたる戦いを制した「イチゴ」のイクトは両腕を頭上に掲げ、ドヤ顔。相方の木原優一と２人で推薦人の野田に抱きついた。

イクトは花道を退場しながら尻をこすると「お〜、アチ、アチ、アチ！ 焼き尻、パカッ！」と謎のギャグを披露していた。