「ひき肉200gで家族4人分」を作る！節約ナゲット

物価高に助かる！リーズナブルなボリュームレシピ

物価高が家計を直撃する昨今、やりくりに頭を悩ませている方も多いかもしれません。今回は、ひき肉200gで家族4人分のナゲットを作る、とっておきのレシピをフィーチャー。できたてのナゲットはふわふわで絶品です。

豆腐でかさ増しするのが節約＆おいしさのポイント

1.豆腐の下準備からスタート。パックに切り込みを入れて立てておき、水をきります。





2.ボウルに1とひき肉、調味料を入れて混ぜ、多めの油を熱したフライパンにスプーンですくって焼きます。こんがりとしたキツネ色になるまで揚げ焼きにしたら、完成！





一度にたくさん作れる！大助かりおかず

つくれぽ（作りましたフォトレポートのこと）にも「ふわふわで家族みんなから大好評です」「豆腐入りでヘルシー」「作るのも片づけるのも超ラクです」など、たくさんの絶賛コメントが。





ひき肉が200gほどしかなくても豆腐でかさ増しすれば、家族4人で食べても大満足のボリュームに。材料を混ぜて揚げ焼きにするだけなので、簡単なのも嬉しいポイント。アツアツのナゲットはほっぺが落ちるおいしさで、家族からも喜ばれそうです。さっそく作ってみてくださいね。（TEXT：森智子）

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