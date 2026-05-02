「ヤクルト６−５ＤｅＮＡ」（２日、神宮球場）

ヤクルトが逆転勝ち。対ＤｅＮＡ戦は開幕からの７連勝とした。

同点の九回、四球と内山の右前打で１死一、三塁の好機。武岡が右越えにサヨナラ打を放って試合を決めた。

４−５の八回１死、代打・宮本が死球で出塁すると、代走・赤羽が２死後に二盗に成功。並木の中前適時打で同点とした。

打線は、１日の同戦でサイクル安打を達成した丸山和が「１番・右翼」で先発出場。初回に相手先発・入江の初球をコンパクトに捉え、中前に運んでＨマークを点灯させた。快挙を成し遂げた１日は、二回の第２打席に右前打を放って５打席連続安打をマークしており、この日の一回のヒットで６打席連続安打となった。

丸山和は三回は二ゴロに倒れたが、２点を追う五回には打線を引っ張った。１死後、一塁内野安打で出塁すると１死満塁から相手の後逸で１点を奪う。なおも２死二、三塁の好機では内山が２点左前適時打を打った。１番打者の奮闘が逆転劇を呼び込んだ。この回は４点を奪った。

先発した小川は５回１／３を４安打４失点で降板。２点リードの六回途中で登板した２番手の田口が、ヒュンメルに逆転３ランを浴びた。

同点の九回を抑えたキハダが来日初勝利を挙げた。