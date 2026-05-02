◇プロ野球セ・リーグ ヤクルト 6x-5 DeNA（2日、神宮球場）

DeNAはヤクルトとの同一カード2戦目でサヨナラ負けを喫しました。

先発マウンドにあがったのは今季から先発転向となっている入江大生投手。初回から得点圏にランナーを背負うなど度々ピンチを招くも、決定打を許さぬ粘投を見せます。打線は対する先発・小川泰弘投手の前に4回まで無安打に抑えこまれるも、5回に奮起。死球と連打で2アウト満塁の好機をつかむと、入江投手が自ら先制の2点タイムリー2塁打を放ちました。

しかし直後の5回裏には、ヤクルト打線の反撃を浴び1アウト満塁のピンチ。バッテリーエラーで1点を献上すると、さらに内山壮真選手に逆転の2点タイムリー2塁打を浴びました。ここでマウンドは2番手・坂本裕哉投手にスイッチするも、後続にもタイムリーを浴び2点ビハインドとされました。

それでも6回には、小川投手の前に1アウト1、2塁のチャンスメイク。マウンドは2番手・田口麗斗投手にスイッチするも、ヒュンメル選手が逆転3ランHRを放ち、1点リードとしました。

しかし8回にはレイノルズ投手が死球でランナーを許し、盗塁などでつくられた2アウト2塁から同点タイムリーを浴びます。さらに9回には伊勢大夢投手が先頭に四球を許すと、1アウトから連打を浴びサヨナラタイムリーとされました。これでDeNAはヤクルトに今季7戦全敗としています。