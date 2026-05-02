お笑いコンビ「ニッチェ」の江上敬子（41）が2日までに自身のブログを更新。最近6年間で最高体重をたたき出したことを明かし、ダイエットを宣言した。

「ダイエット開始!!」と題したブログを更新。「先日、我がマセキ芸能社の大先輩出川さんに、お祝いをしていただきました」と先輩・出川から昨年の「女芸人No.1決定戦 THE W」優勝を祝ってもらったことを報告。「お料理はもちろんはちゃめちゃに美味しかったですし、出川さんとこんなにたっぷりお話しできたのが初めてだったので、感動しまくり。先輩方にお祝いしていただくたびに、マセキ芸能社に入れて良かったな〜と、しみじみ思います。出川さん!!ありがとうございました!!」と感謝を思いをつづった。

一方で「そして、私はここ6年間での最高体重をたたき出しましたので、今日からダイエットすることを誓います」と宣言。5月1日のカレンダーに「82.6」と記された画像を公開した。

「調子に乗り過ぎたー!!!!!!体が重すぎるー!!!!!!新幹線で隣の席になった赤ちゃんに、ずっとお腹ポヨポヨ触られたー!!!!!!(激かわ)」と嘆き、「もし、ダイエットしている方がいたら、一緒に頑張りましょうね」と呼びかけた。

江上は2015年に一般男性と結婚。20年9月に第1子男児、22年10月に第2子女児を出産している。