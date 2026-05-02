新体制・ENHYPEN、ワールドツアー開幕 NI-KI「きょうが明日の力になれば」
グローバルグループ・ENHYPENが2日、韓国・KSPO DOMEで4回目のワールドツアー『ENHYPEN WORLD TOUR 'BLOOD SAGA’』ソウル公演DAY2を開催した。
【ライブ写真】ENHYPENらしさ全開！ヴァンパイアの世界観に引き込む
ENGENE（ファンネーム）の期待が高まる中、ステージに6人の姿が現れると、大歓声が沸き起こった。7thミニアルバム『THE SIN : VANISH』のタイトル曲「Knife」で幕を開けると、ENHYPENならではのダークで力強いエネルギーを一気に解き放った。特に、手で鋭い刃を形象化した振り付けは、洗練された美しさをまとい、開幕と同時に観客をBLOOD SAGAの世界観へと引き込んだ。
「Brought the heat back」では、ENGENEのかけ声もさらに熱を帯び、会場のボルテージは一気に上昇。同公演はオンライン配信も行われており、日本出身のNI-KIは日本語で「今画面の向こうで見ている皆さん」と呼びかけ、「たくさんの期待と応援、よろしくお願いいたします」とあいさつした。愛の逃避行を描いた「No way back」では、物語の始まりを演出した。
今回は生バンドによる演奏に合わせ、随所にライブならではのアレンジが加えられた。全体を通してパワフルなロックサウンドが際立つ中、ENHYPENを象徴する「No doubt」ではダンスブレイクステージを追加。SUNGHOONは「喜んでもらってうれしい」と声を弾ませた。
「Drunk-Dazed」「Bite Me」では、リリース当初の熱量はそのままに、恍惚とした色気をプラス。ENHYPENとENGENEをつなぐ強い絆を象徴する「Fate」では、これまで以上に繊細な表現と力強い歌声で、ファンとの絆がさらに深まったことを感じさせるステージとなった。
アンコールでは、トロッコに乗ってファンの近くへ向かう場面も。メンバー全員が「楽しい」と口をそろえたライブは、ダブルアンコールまで続き、本編でも披露した「Paranormal」「Knife」を再び披露。最後まで熱量を保ったまま、幕を閉じた。
HEESEUNG（ヒスン）がグループを離れることを発表してから、2ヶ月も経たずに迎えた今回のツアー。6人の覚悟がにじむ気迫あふれるパフォーマンスに、ENGENEの熱い歓声が重なり、互いの想いをぶつけ合いながら高め合うようなステージとなった。NI-KIが「きょうの1日が幸せで明日の力になればと思います」と語ったように、未来へ向かう力を感じさせる公演となった。
ENHYPENは、超大型プロジェクト『I-LAND』から誕生した。今年4月には、HEESEUNGが独立し、JUNGWON、JAY、JAKE、SUNGHOON、SUNOO、NI-KIの6人体制となった。
『ENHYPEN WORLD TOUR 'BLOOD SAGA'』は、5月1日から3日の韓国・ソウル公演を皮切りにスタート。合計21都市をめぐる大規模なワールドツアーとなる。日本公演はグループ初の4大ドームツアーとなり、東京ドーム（12月1日、2日）、愛知・バンテリンドーム ナゴヤ（12月26日、27日）、みずほPayPayドーム福岡（2月6日、7日）、京セラドーム大阪（2月19日、20日）にて、4都市8公演を開催する。
【ライブ写真】ENHYPENらしさ全開！ヴァンパイアの世界観に引き込む
ENGENE（ファンネーム）の期待が高まる中、ステージに6人の姿が現れると、大歓声が沸き起こった。7thミニアルバム『THE SIN : VANISH』のタイトル曲「Knife」で幕を開けると、ENHYPENならではのダークで力強いエネルギーを一気に解き放った。特に、手で鋭い刃を形象化した振り付けは、洗練された美しさをまとい、開幕と同時に観客をBLOOD SAGAの世界観へと引き込んだ。
今回は生バンドによる演奏に合わせ、随所にライブならではのアレンジが加えられた。全体を通してパワフルなロックサウンドが際立つ中、ENHYPENを象徴する「No doubt」ではダンスブレイクステージを追加。SUNGHOONは「喜んでもらってうれしい」と声を弾ませた。
「Drunk-Dazed」「Bite Me」では、リリース当初の熱量はそのままに、恍惚とした色気をプラス。ENHYPENとENGENEをつなぐ強い絆を象徴する「Fate」では、これまで以上に繊細な表現と力強い歌声で、ファンとの絆がさらに深まったことを感じさせるステージとなった。
アンコールでは、トロッコに乗ってファンの近くへ向かう場面も。メンバー全員が「楽しい」と口をそろえたライブは、ダブルアンコールまで続き、本編でも披露した「Paranormal」「Knife」を再び披露。最後まで熱量を保ったまま、幕を閉じた。
HEESEUNG（ヒスン）がグループを離れることを発表してから、2ヶ月も経たずに迎えた今回のツアー。6人の覚悟がにじむ気迫あふれるパフォーマンスに、ENGENEの熱い歓声が重なり、互いの想いをぶつけ合いながら高め合うようなステージとなった。NI-KIが「きょうの1日が幸せで明日の力になればと思います」と語ったように、未来へ向かう力を感じさせる公演となった。
ENHYPENは、超大型プロジェクト『I-LAND』から誕生した。今年4月には、HEESEUNGが独立し、JUNGWON、JAY、JAKE、SUNGHOON、SUNOO、NI-KIの6人体制となった。
『ENHYPEN WORLD TOUR 'BLOOD SAGA'』は、5月1日から3日の韓国・ソウル公演を皮切りにスタート。合計21都市をめぐる大規模なワールドツアーとなる。日本公演はグループ初の4大ドームツアーとなり、東京ドーム（12月1日、2日）、愛知・バンテリンドーム ナゴヤ（12月26日、27日）、みずほPayPayドーム福岡（2月6日、7日）、京セラドーム大阪（2月19日、20日）にて、4都市8公演を開催する。