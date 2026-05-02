◆米大リーグ ツインズ３―７ブルージェイズ（１日、米ミネソタ州ミネアポリス＝ターゲットフィールド）

ブルージェイズの岡本和真内野手（２９）が１日（日本時間２日）、敵地のツインズ戦に「４番・三塁」で出場し、渡米後初の１試合２本塁打を２打席連発でマークした。４回、第２打席で６試合ぶりの６号勝ち越しソロ。５回の第３打席での７号２ランが日本人メジャー通算９９９号となった。その後、同時に試合が進行していたホワイトソックスの村上宗隆内野手（２６）がパドレス戦で通算１０００号本塁打。１９９８年野茂英雄（ドジャース）の１号から２８年で節目に到達した。

この日２度目のホームランジャケットに袖を通した岡本がベンチに戻ると、お辞儀ポーズで整列したチームメートに出迎えられた。クールにダイヤモンドを回っていた男は、ヘルメットを外しお辞儀で応え、笑顔がはじけた。２点リードの５回１死一塁、会心の当たりではなかったが、初球、右腕・ウッズリチャードソンの内角低めのスプリットをすくい上げ、ライナーで左翼席前列に打ち込んだ。２打席連発の７号２ランに「反応でうまく打てた」と自画自賛。貴重な追加点を生み出した。

１本目は勝ち越し弾だった。２―２と追い付かれた直後、先頭で迎えた４回。「思い切って打ちにいこう」と甘く入ったスライダーを完璧に捉えた。左中間２階席をかすめる大きな弧を描く６号ソロに「いい角度で飛んでくれた」と納得の表情。岡本の本塁打は日本人メジャー通算９９８、９９９号。１０００号の節目弾こそ村上に譲ったが、実力を証明するには十分。１試合２発は今季の日本人メジャー一番乗りだ。

メジャーにアジャストしてきた。開始約５時間前。早出の打撃練習に励み、自らポプキンス打撃コーチに助言を求め、振り上げるような形になっていたフォロースルーの軌道を修正した。直後の好結果に、「取り組んでいることが、少しずつできるようになってきた」とうなずく。同コーチも「信じられないほどの早さで新たな環境に適応している」と目を細めていた。

シュナイダー監督も「これが彼にとって唯一のマルチホームラン試合、なんてことにはならないだろう。チームが好調な時、常にその中心にいて、打点を稼いでくれている」と岡本のバットを信頼している。

メジャー１年目。シーズンの序盤から結果を出していることに「試合に出る以上、毎日いいものを出したいと思ってやっている」と泰然自若。直近８戦で１０打点。４番のバットが、得点の打ち出の小づち状態で、ベンチの雰囲気も明るい。昨季リーグ王者の５月攻勢が始まった。