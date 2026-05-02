『タツキ先生は甘すぎる！』Hulu全3話配信決定 タツキ先生（町田啓太）が子どもたちと心通わすまで
俳優の町田啓太が主演を務める日本テレビ系土曜ドラマ『タツキ先生は甘すぎる！』（毎週土曜 後9：00）のHuluオリジナルストーリー（全3話）が配信されることが2日、発表された。きょう2日放送の第4話放送終了後より第4.5話が配信される。
【場面写真】子どもたちのために…将棋を勉強するタツキ先生（町田啓太）
本作は、学校に行けない子どもたちが安心して過ごせるフリースクールを舞台にしたヒューマンドラマ。教室長・浮田タツキ（町田）は「楽しいことだけ、やろう！」と、子どもたちと遊んでばかり。同僚の真面目なスタッフ・青峰しずく（松本穂香）は、その“甘すぎる”姿勢を疑問に思うことも。しかし、子どもたちと向き合う中で、タツキが徹底して寄り添おうとする真意と葛藤を知ることに。学校に行きたくない子どもたちと一緒に、時に笑い、泣き、迷いながらも、多様化する生き方に希望を見出していく。
第4話では、学校に行きたくない子どもたちに寄り添うタツキが、かつて自分の息子を不登校・引きこもりにしてしまうほど追い詰めてしまった過去が明らかになった。タツキがフリースクール「ユカナイ」を訪れたのは、自分の人生をやり直し、もう一度息子と向き合う大人になるためだった。
配信がスタートした第4.5話では、「ユカナイ」にやってきたタツキが、フリースクールで甘すぎる姿になって子どもたちとどう向き合い、そのスタイルに行き着いたのか、地上波本編だけでは描ききれないエピソードを届ける。
頭にペンキをかぶったことをきっかけに髪の毛をベージュ色に染めたタツキ。子どもたちから“カフェオレ人間”などといじられながらも、一緒に遊ぶ姿がようやく板についてきた。そんな中、タツキは、子どもたちの微妙な変化を気にかける。ビーズに興味を示したものの急にやめた楓や、好きなはずのサッカーに参加しない春陽。中でも、1人で将棋を指している風汰を気にかけ、タツキは一緒に将棋をしようとするが、「ヘタ」と拒否されてしまう。将棋の勉強を積んだタツキは、翌朝改めて風汰を将棋に誘うが、視線の先には風汰が興味を持っている別のあるものがあった。
第4.5話のほか、5月16日第6話放送終了後より第6.5話、6月13日第10話放送終了後より第10.5話が配信される。
【場面写真】子どもたちのために…将棋を勉強するタツキ先生（町田啓太）
本作は、学校に行けない子どもたちが安心して過ごせるフリースクールを舞台にしたヒューマンドラマ。教室長・浮田タツキ（町田）は「楽しいことだけ、やろう！」と、子どもたちと遊んでばかり。同僚の真面目なスタッフ・青峰しずく（松本穂香）は、その“甘すぎる”姿勢を疑問に思うことも。しかし、子どもたちと向き合う中で、タツキが徹底して寄り添おうとする真意と葛藤を知ることに。学校に行きたくない子どもたちと一緒に、時に笑い、泣き、迷いながらも、多様化する生き方に希望を見出していく。
配信がスタートした第4.5話では、「ユカナイ」にやってきたタツキが、フリースクールで甘すぎる姿になって子どもたちとどう向き合い、そのスタイルに行き着いたのか、地上波本編だけでは描ききれないエピソードを届ける。
頭にペンキをかぶったことをきっかけに髪の毛をベージュ色に染めたタツキ。子どもたちから“カフェオレ人間”などといじられながらも、一緒に遊ぶ姿がようやく板についてきた。そんな中、タツキは、子どもたちの微妙な変化を気にかける。ビーズに興味を示したものの急にやめた楓や、好きなはずのサッカーに参加しない春陽。中でも、1人で将棋を指している風汰を気にかけ、タツキは一緒に将棋をしようとするが、「ヘタ」と拒否されてしまう。将棋の勉強を積んだタツキは、翌朝改めて風汰を将棋に誘うが、視線の先には風汰が興味を持っている別のあるものがあった。
第4.5話のほか、5月16日第6話放送終了後より第6.5話、6月13日第10話放送終了後より第10.5話が配信される。