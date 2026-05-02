5月2日、東京競馬場で行われた6R・4歳上1勝クラス（芝2000m）は、C.ルメール騎乗の1番人気、ノクターン（牝4・美浦・木村哲也）が快勝した。2馬身差の2着に2番人気のリポサンテ（牝4・美浦・蛯名正義）、3着にポッポノフェスタ（牡4・美浦・堀内岳志）が入った。勝ちタイムは1:58.1（良）。

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4歳上1勝クラス・ノクターンとC.ルメール騎手

ペースを読んだ好騎乗

C.ルメール騎乗の1番人気、ノクターンが単勝1.6倍の支持に応え快勝した。スタートはややひと息で後方からの競馬となったが、向こう正面でスローペースを見越して一気に押し上げ、3番手へ浮上。的確な判断でポジションを引き上げた。直線では早々に先頭へ立つと、そのまま後続を寄せ付けず押し切り。最後まで脚色は衰えず、危なげない内容で勝利を収めた。同馬は重賞勝ち馬テルツェットの半妹。

ノクターン 6戦2勝

（牝4・美浦・木村哲也）

父：キタサンブラック

母：ラッドルチェンド

母父：Danehill Dancer

馬主：シルクレーシング

生産者：ノーザンファーム