◇プロ野球セ・リーグ ヤクルト 6x-5 DeNA（2日、神宮球場）

ヤクルトは先制を許すも、突き放しを許さずサヨナラ勝利としました。

この日の先発・小川泰弘投手は3回までパーフェクトに抑える好投。4回には四球でランナーを背負うも後続を併殺打に取り、4回までを全て打者3人で抑えます。援護したい打線は初回の先頭から連打で無死1、2塁の好機をつかむも決定打が出ず。3回からも2イニング連続で2塁にランナーを置くも、対する入江大生投手の前に得点が得られませんでした。

そんな中、5回には小川投手がDeNA打線につかまります。死球と連打で1アウト満塁のピンチを招くと、林琢真選手をショートライナーで2アウトまで追い込むも、続く入江投手の先制2点タイムリー2塁打を浴びました。

それでも直後にヤクルト打線が反撃。ヒットと四球でこちらも1アウト満塁の好機をつかむと、バッテリーエラーの間に1点差に迫ります。さらに2アウト2、3塁の好機では、内山壮真選手が逆転の2点タイムリー。その後、マウンドは2番手・坂本裕哉投手にスイッチするも、武岡龍世選手がタイムリーで続き2点リードをつくりました。

6回には小川投手がヒットと四球で1アウト1、2塁のピンチを招くと、マウンドは2番手・田口麗斗投手にスイッチ。それでもここで迎えたヒュンメル選手の逆転3ランを浴びました。1点ビハインドで迎えた8回には、1アウトから代打起用された宮本丈選手が死球で出塁。代走の赤羽由紘選手が盗塁で好機を拡大すると、途中出場の並木秀尊選手が同点タイムリーを放ちました。

9回はセーブシチュエーションではなかったものの、キハダ投手が登板し無失点。9回裏には伊勢大夢投手をとらえ、1アウト1、3塁の好機から武岡選手がサヨナラタイムリー。ヤクルトがサヨナラ勝利しました。

キハダ投手はこれで「デビューからの連続セーブ記録」がストップしましたが、初勝利を手にしています。