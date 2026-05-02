【井上尚弥VS中谷潤人】まさかの”超大物アーティスト”が降臨 ギター演奏で盛り上げる
『NTTドコモ presents Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチ 井上尚弥 vs 中谷潤人』が2日、東京ドームで行われた。無敗同士の2人による“頂上決戦”を前に、井上の入場では、超大物アーティストが登場した。
【写真】まさか！井上尚弥VS中谷潤人の入場で登場した超大物アーティスト
超大物アーティストは、布袋寅泰。布袋のギター演奏で、井上は右手を高々と掲げて、入場していった。
＜対戦カード＞
・ファイナル：WBA・WBC・IBF・WBO世界スーパーバンタム級 タイトルマッチ 12R 井上尚弥(大橋) vs 中谷潤人(MT)
・セミ：スーパーバンタム級 8R 武居由樹(大橋) vs ワン・デカン(中国)
・セミセミ：WBC世界バンタム級タイトルマッチ 12R 井上拓真(大橋) vs 井岡一翔(志成)
・第4試合：OPBF東洋太平洋ウェルター級タイトルマッチ 10R 田中空(大橋) vs 佐々木尽(八王子中屋)
・第3試合：フェザー級 10R 阿部麗也(KG大和) vs 下町俊貴(グリーンツダ)
・第2試合：OPBF東洋太平洋＆WBOアジアパシフィックスーパーミドル級タイトルマッチ 10R ユン・ドクノ(韓国) vs 森脇唯人(ワールド)
・第1試合：WBOアジアパシフィックフライ級タイトルマッチ 10R 富岡浩介(REBOOT) vs 田中将吾(大橋)
【写真】まさか！井上尚弥VS中谷潤人の入場で登場した超大物アーティスト
超大物アーティストは、布袋寅泰。布袋のギター演奏で、井上は右手を高々と掲げて、入場していった。
＜対戦カード＞
・ファイナル：WBA・WBC・IBF・WBO世界スーパーバンタム級 タイトルマッチ 12R 井上尚弥(大橋) vs 中谷潤人(MT)
・セミ：スーパーバンタム級 8R 武居由樹(大橋) vs ワン・デカン(中国)
・セミセミ：WBC世界バンタム級タイトルマッチ 12R 井上拓真(大橋) vs 井岡一翔(志成)
・第4試合：OPBF東洋太平洋ウェルター級タイトルマッチ 10R 田中空(大橋) vs 佐々木尽(八王子中屋)
・第3試合：フェザー級 10R 阿部麗也(KG大和) vs 下町俊貴(グリーンツダ)
・第2試合：OPBF東洋太平洋＆WBOアジアパシフィックスーパーミドル級タイトルマッチ 10R ユン・ドクノ(韓国) vs 森脇唯人(ワールド)
・第1試合：WBOアジアパシフィックフライ級タイトルマッチ 10R 富岡浩介(REBOOT) vs 田中将吾(大橋)