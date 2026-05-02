三笘薫が２戦連続で先発！15位ニューカッスル相手に今季４点目を奪えるか。CL行きの可能性を残す６位ブライトンはラストスパートへ
５月２日に開催されるプレミアリーグ第35節で、三笘薫を擁する６位のブライトンは、15位のニューカッスルと敵地で対戦する。この一戦を前にスターティングメンバーが発表され、三笘が２試合連続で名を連ねた。
今月20日に20代最後の誕生日を迎える日本代表MFは、怪我を経て前節のチェルシー戦で１か月半ぶりに先発に復帰。２戦連発とはならなかったものの、３−０での完勝に貢献した。
ブライトンは２月21日のブレントフォード戦以降の８試合で６勝１分１敗。14位から６位へと大きく順位を上げた。チャンピオンズリーグの出場権獲得の可能性も残すなか、三笘は欧州カップ戦を手繰り寄せる今季４点目を奪えるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】三笘薫＆超人気女優＆金メダリスト！ブライトン本拠地での貴重な３ショット
今月20日に20代最後の誕生日を迎える日本代表MFは、怪我を経て前節のチェルシー戦で１か月半ぶりに先発に復帰。２戦連発とはならなかったものの、３−０での完勝に貢献した。
ブライトンは２月21日のブレントフォード戦以降の８試合で６勝１分１敗。14位から６位へと大きく順位を上げた。チャンピオンズリーグの出場権獲得の可能性も残すなか、三笘は欧州カップ戦を手繰り寄せる今季４点目を奪えるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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