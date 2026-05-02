ダウンタウンの松本人志が２日、インターネット配信サービス「ＤＯＷＮＴＯＷＮ＋（ダウンタウンプラス）」の生配信企画「ＬＩＶＥ＋」に登場。１９８０年代を代表するコント番組を回顧し、「改めてすごい」と思った２人を明かした。

松本は、ゲストで登場していた伊集院光とテレビを見て育ってきたことから、１９８０年代を代表するコント番組「８時だョ！全員集合」と「オレたちひょうきん族」の話題に。当時、両番組は同じ時間に放送されていたのにも関わらず、お互いの番組のネタをパロディーする“やり合い”をやっていた。当時を振り返り伊集院は「俺らがやっちゃいけないこと、やってるっていう感じがあった」と懐かしそうに語った。

また、松本は最近「８時だョ！―」を配信で見たと語り、「仲本工事さん（享年８２）、改めて見るとすげーなと思った。名バイプレーヤーというか、ミスしたら次につながらないところでの、あの人のフリが結構大きい。完璧にこなしてる」と改めてすごさを再確認した様子。また、ドリフターズのリーダーを務めていた、いかりや長助さん（享年７２）についても「ツッコミがめちゃくちゃうまい。すごい」と大絶賛。しかし、子供の時はいかりやさんのことが嫌いだったといい、「『そんなにいつも怒んなや』とか、『カトちゃん（加藤茶）にそんなこと言うなや』とか思ってた」と明かすと、伊集院は「いかりやさんは『ちゃんとしろ』って言う役ですからね」とフォローしていた。