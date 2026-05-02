中日と阪神でプレーし、メジャーリーグでも活躍した福留孝介氏（49）が4月30日放送のニッポン放送「ショウアップナイター60周年 名球会ラジオ」（木曜後5・10）にゲスト出演。メジャーから日本球界に復帰する際、古巣・中日ではなく阪神を選んだ理由を明かした。

日米通算2450安打＆327本塁打した福留氏。中日時代に2度の首位打者に輝き、WBC、五輪とも2度出場しているレジェンドだ。

PL学園、日本生命を経て逆指名による1998年ドラフト1位で中日入り。2008年に海を渡ってカブス入りし、インディアンス、ホワイトソックスで計5年間プレーしてから2013年に阪神入りして日本球界復帰を果たした。2021年に中日に移籍。翌2022年限りで現役を引退している。

そのなかで、進行役を務めた煙山光紀アナウンサー（63）から日本球界復帰について「オファーもいろいろあったのだと思いますが、阪神タイガースを選ばれました。これは何か決定的なこととかあったんですか？」と聞かれた。

これに福留氏は「まず天然芝っていうのが非常に大きくて」と即答。

「僕、5年間メジャーに行った時に、もともとドラゴンズでやってて人工芝なので。そのあとメジャーに行った時、天然芝でやった時に“こんなに楽なんだ”って。体の負担で凄い楽だなって。帰ってくるにあたって、オファーがあったなかでタイガースっていうところが天然芝。僕自身も（鹿児島県出身だが）PL学園と日本生命で関西に縁はあったので。であれば、天然芝の上でやりたいなというのがあってタイガースを選びましたね」と甲子園の天然芝が最大の理由だったと明かした。