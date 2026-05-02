◇プロ野球 セ・リーグ ヤクルトーDeNA(2日、神宮球場)

「5-5」の同点で迎えた9回にマウンドにあがったヤクルトの新守護神・キハダ投手。これで10試合で続いていた“デビューから連続セーブ記録”はストップしましたが、無失点でしのぐ好投を披露しました。

1点ビハインドで8回裏を迎えるも、死球と盗塁でランナーを進め、並木秀尊選手のタイムリーで同点に追いついたヤクルト。9回のマウンドにはキハダ投手を送ります。先頭で迎えたヒュンメル選手には、ボール先行とする中で立て直すも、6球目で死球としてしまいます。キハダ投手はすぐさま脱帽し謝罪。後続を迎えます。ここで打席に迎えた京田陽太選手は送りバント。1アウト2塁で迎えた代打・山本祐大選手にはボール先行とするも追い込み、7球目のストレートでレフトフライとします。続いて代打・ビシエド選手はショートゴロに打ち取り、無失点で抑えました。

3アウトとすると、これまでと同様両手を広げてポーズを見せたキハダ投手。ここまではデビューから10登板全てをセーブシチュエーションで迎え、NPB新記録となる10登板連続でのセーブをマークしていました。