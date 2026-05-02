「近隣住民の皆様や周辺施設に多大なご迷惑を…」新潟がホーム戦での迷惑駐車・路上駐車について注意喚起
アルビレックス新潟は2日、ホームゲーム開催時の迷惑駐車・路上駐車に関し、改めて注意喚起した。
クラブは公式サイトで「現在、スタジアム周辺において、一部の方によるルールに反した駐車行為が確認されており、近隣住民の皆様や周辺施設に多大なご迷惑をおかけしている状況です」と報告。
続けて「公共の道路や私有地への不正駐車は、近隣の方々へご迷惑をおかけするだけでなく、救急車や消防車などの緊急車両の通行を阻害し、重大な事態を引き起こす恐れがございます」とし、「いかなる理由があっても、指定の場所以外への駐車は絶対におやめください」と呼びかけている。
クラブは「ご来場の皆様におかれましては、公共交通機関や指定の駐車場をご利用いただき、交通マナーを遵守してくださいますようお願い申し上げます」と協力を求めた。
クラブは公式サイトで「現在、スタジアム周辺において、一部の方によるルールに反した駐車行為が確認されており、近隣住民の皆様や周辺施設に多大なご迷惑をおかけしている状況です」と報告。
続けて「公共の道路や私有地への不正駐車は、近隣の方々へご迷惑をおかけするだけでなく、救急車や消防車などの緊急車両の通行を阻害し、重大な事態を引き起こす恐れがございます」とし、「いかなる理由があっても、指定の場所以外への駐車は絶対におやめください」と呼びかけている。
クラブは「ご来場の皆様におかれましては、公共交通機関や指定の駐車場をご利用いただき、交通マナーを遵守してくださいますようお願い申し上げます」と協力を求めた。