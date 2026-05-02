タレントの照英が4月28日、Instagramを更新。子どもと過ごすプライベートな時間を公開した。

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投稿された写真では、ベージュのハットに白いTシャツを合わせた照英の姿が写っており、服の上からでも鍛え上げられた筋肉が目立っている。片手で長男を抱きながら、イタリアの観光名所として有名な「真実の口」のレプリカが設置された場所で記念撮影。抱っこされた長男は右手を「真実の口」の口の中に入れており、その手にそっと添える照英は笑顔を見せている。

照英は「こんなパパです」とコメントを添え、GW中のひとコマであることを明かした。



【画像】息子とプライベートな時間を楽しむ照英（画像は照英Instagramより引用）



この投稿には、Instagramユーザーから「お父ちゃんは強ぇーぇーぞ」「お子さん、冷静ですね」「めちゃいいパパ」「無邪気なパパ」「子供の目線で一緒に遊べる親って最高ですね」「全力で楽しむ最高のパパですね」「何事も全力で素敵です」「こんなパパが良いんです」「遊び心もある最高のパパですね」「一番はしゃいでる？」「こんなパパが欲しかったぁ」「良いパパ過ぎる」「ウケるwww」などのコメントが寄せられている。