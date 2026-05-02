在庫残りわずか（汗）【Francfranc】買い逃したくない「トキメキ雑貨」

洗練されたデザインでファッション感度の高い雑貨が揃う【Francfranc（フランフラン）】へ行けば、日常生活を楽しくしてくれそうな「トキメキ雑貨」が見つかるはず。今回は、淡色で統一した可愛い雰囲気のインテリアや小物を多数紹介しているインフルエンサー@risa_.pianoさんのInstagram投稿から、フランフランのおすすめ雑貨をピックアップ。部屋や暮らしにおしゃれな彩りを添えて、トキメキにあふれた毎日を過ごしませんか？

1点投入でお部屋の雰囲気が変わる！？

華やかなマットゴールドカラーのフレームに、白とピンクの花を閉じ込めたようなデザインの「アートフラワー アートボード」。大人可愛い雰囲気で、見ているだけでほっと癒されそう。幅300 × 奥行50 × 高さ400mmのやや大きめなサイズなので、これを飾るだけで部屋の雰囲気をおしゃれに変えてくれそう。@risa_.pianoさんによれば、「埃が入りにくいのも嬉しいポイント」なのだとか。価格は、\5,800（税込）。

壁にかけても、置いて飾ってもOK！

@risa_.pianoさん曰く「壁に掛けても可愛い」そうなので、玄関や廊下に飾っても良さそう。チェストや棚の上に置いて、お気に入りの花瓶やぬいぐるみ、写真、オブジェ等とコーディネートしても楽しいはず。ピンクの他にブルー、オレンジが展開されており、インテリアのテーマに合わせて選んでみて。

おうちカフェも華やかに！

コロンとしたフォルムと、刺繍のようなぷっくり感のある花柄デザインが可愛い「フルーロン マグ」を使えば、いつものコーヒーや紅茶もいっそう美味しく感じられるかもしれません。@risa_.pianoさんによれば「容量450ml」なのだそうで、たっぷり入るところも嬉しいポイント。ブラウンの他、アイボリーも展開しているので、色違いで揃えても素敵！ ブラウンは、公式オンラインストアで「在庫残りわずか」（2026/4/30時点）なので、気になる人は急いでチェックを。価格は、\1,500（税込）。

マグと合わせてGETしたい！

「フルーロン マグ」とのコーディネートにおすすめしたいのは、ライン使いが印象的な「マルモア コースター」。公式サイトによれば「大理石に真鍮をあしらった重厚感のあるデザイン」とのことで、高級感もバッチリ感じられる1品です。仕事用デスクに置けば、さり気なくおしゃれな雰囲気で注目の的になるかも。ホワイトとグレーの2色展開で、価格は\750（税込）。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@risa_.piano様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Reco.N