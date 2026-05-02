「昭和ボブ」は卒業しよう！【40・50代】ナチュラルおしゃれな「洗練ボブ」

重ためのボブスタイルを長く続けているなら、シルエットや毛先の動きを少し工夫してみては？ 長さをキープしたままでも、今の空気感にマッチしたボブにアップデートできるんです。今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、ナチュラルで洗練されたボブスタイルを紹介するので、ぜひチェックしてみて。

襟足ギリギリの長さで魅せる暗髪ボブ

短く切り揃えた暗髪のミニボブは、シンプルでありながら大人の余裕が漂う美しいスタイル。顔まわりの髪をきゅっと耳にかけることで、全体がすっきりとまとまり、爽やかな印象をもたらしてくれます。毛先を内側にふわっと入れれば、柔らかな空気を含んだ、短めでも女性らしい雰囲気に。

透明感ブラウンのボブレイヤー

透き通るようなブラウンカラーで染め上げた、美シルエットのボブレイヤー。トップの髪をふんわりと被せつつ、ベースの毛先にはプツッと感を残して外ハネに整えて、抜け感をプラス。「Ways TOKYO 表参道」の@yussy3さんいわく「ストレートアイロンでも簡単セットができます」とのこと。忙しい朝もおしゃれを楽しみたい人にオススメのスタイルです。

オリーブグレージュのナチュラルボブ

アゴ下で切りそろえた、オリーブ多めのグレージュカラーが美しいボブスタイル。ウェットな質感に仕上げてクシ跡を残すことで、洗練された表情を引き出しています。かっちりとまとまりのある形ですが、毛先をほんのり外ハネにして抜け感をプラスしているため、自然体なおしゃれを楽しめそうです。

大人の余裕が感じられる長めのレイヤーボブ

後ろに重さを残しつつ、顔まわりと表面の髪にレイヤーを入れて軽さを添えた、前上がりの長めボブ。前髪を作らずに顔まわりをすっきりと見せることで、表情を明るく魅せられそうです。ストレートタッチのナチュラルな質感が、今っぽい都会的な雰囲気を添えています。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@amimotoki様、@yussy3様、@hanae.yamaguchi様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里

コスメ・ヘアスタイルといった美容トレンド情報を得意とし、FTNで執筆中。官公庁の心理職として勤務した経験を持ち、現在は読者の悩みやニーズに寄り添う記事スタイルで、トレンド記事を制作する。